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12:15, 1 ноября 2023Мир

Йемен анонсировал ракетный удар по Израилю

Представитель армии Йемена Яхья Сари анонсировал ракетный удар по Израилю

Фото: Houthi Media Center/ Handout / Reuters

Йемен нанесет ракетный удар по Израилю сегодня в полдень, анонсировал представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари. Его слова приводит РБК.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня», — написал он.

Ранее в Израиле высказались о провокациях со стороны Йемена. Союзники Ирана пытаются отвлечь внимание израильских войск от войны в Газе, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о начале военной операции против Израиля. Они уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории страны.

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      Анастасия Заикина
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