Премьер Италии обсудила с российскими пранкерами украинский конфликт

Премьер Италии Мелони: контрнаступление ВСУ ничего не изменило

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) украинский конфликт. В беседе с политиком они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Запись их разговора размещена в Telegram-канале пранкеров.

Во время звонка Мелони признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) принципиально ничего не изменило, однако многие страны уже устали от конфликта. По ее словам, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, ждать «подходящего момента».

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. У меня есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения», — объяснили итальянский премьер.

Мелони отметила, что если не попытаться найти решение, то конфликт может затянуться на долгие годы. Это все понимают, добавила она.

Ранее Вован и Лексус разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса, также представившись одним из африканских политиков. В разговоре с ними испанский политик заявил, что маршрут экспорта зерна через Черное море необходимо возобновить уже сейчас. При этом испанский министр назвал маловероятным снятие санкций с российских банков ради зерновой сделки.