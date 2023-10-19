В Испании оценили вероятность снятия санкций с России ради зерновой сделки

Премьер Испании Санчес: снятие санкций с России для зерновой сделки маловероятно

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса, представившись одним из африканских политиков. В разговоре с ними испанский политик оценил вероятность снятия санкций с России ради возобновления зерновой сделки. Запись пранка доступна в соцсети «ВКонтакте».

Во время разговора с пранкерами Санчес заявил, что маршрут экспорта зерна через Черное море необходимо возобновить уже сейчас. При этом испанский министр назвал маловероятным снятие санкций с российских банков ради зерновой сделки.

«Что касается Россельхозбанка, то, честно говоря, (...) я считаю, что маловероятно, что его переподключение к SWIFT будет принято в Европейском Союзе. Кроме того, платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, что, как мне представляется, является альтернативой», — высказался министр.

Ранее газета Bild сообщила, что ООН готова пойти на все условия России ради продления зерновой сделки. По данным издания, в письме к главе МИД России Сергею Лаврову генсек организации Антониу Гутерриш предложил вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT ради возобновления сделки. Однако позднее представитель генсека Фархан Хак заявил, что письмо было неверно истолковано СМИ. По его словам, ООН не просит снимать санкций с России.

17 июля Москва вышла из зерновой сделки. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, причиной стало то, что часть сделки, касающаяся России, не была выполнена.