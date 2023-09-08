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20:26, 8 сентября 2023Мир

В ООН прокомментировали сообщения о готовности пойти на все условия России

ООН: не просим снимать санкции с России ради возобновления зерновой сделки

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

ООН не просит снимать санкции с России ради возобновления зерновой сделки. Сообщения о готовности всемирной организации пойти на все условия Москвы, чтобы восстановить черноморскую инициативу, прокомментировал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций. Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов», — отметил он.

Комментируя информацию Bild, Хак заявил, что в статье идет речь о том, что ООН пытается найти путь обхода санкций, но это неверно. По его словам, еще год назад Гутерриш начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Ранее Bild раскрыла содержание письма Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.

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    Семен Александров
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