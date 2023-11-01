Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике

РФ и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года

Россия и Куба в среду, 1 ноября, подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Она подразумевает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, а также укрепление связей между деловыми сообществами стран, рассказали в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Политик провел встречу с заместителем премьер-министра Рикардо Кабрисасом. По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.

«Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами», — сказано в сообщении.

Во врем беседы Чернышенко и Кабрисас обсудили совместные инициативы, в том числе проекты строительства на Кубе солнечных станций. Вице-премьер подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики. Во время встречи также затронуты вопросы развития туризма.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил приоритеты стратегического сотрудничества с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. В частности, стороны говорили об углублении российско-кубинских отношений, а также они уделили внимание рассмотрению международных проблем.

