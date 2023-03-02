Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 2 марта 2023Мир

Патрушев обсудил сотрудничество с Россией с президентом Кубы и Раулем Кастро

Секретарь Совбеза Патрушев обсудил сотрудничество Кубы и РФ с Диас-Канелем и Кастро
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл на Кубу. Он обсудил приоритеты стратегического сотрудничества с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны говорили об углублении российско-кубинских отношений, а также они уделили внимание рассмотрению международных проблем.

На Кубе Патрушев проведет расширенные межведомственные консультации по проблемам в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что 27 февраля секретарь Совбеза прибыл в Алжир, где обсудил вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности.

В ноябре прошлого года Патрушев побывал в Тегеране. Он приехал туда на переговоры с официальными лицами Ирана. Беседы коснулись вопросов противостояния США, безопасности и конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный оценил потери ВСУ в Артемовске
В России предложили запретить повышать арендную плату для бизнеса
Патрушев обсудил сотрудничество с Россией с президентом Кубы и Раулем Кастро
Бритни Спирс продала дом в убыток
В аэропорту Домодедово создадут развлекательную зону по мотивам «Простоквашино»
В США заявили о вставшем на сторону России Южном полушарии
Премьер Молдавии сообщил о планах страны вооружаться
Белоруссия возьмет у РФ кредит на строительство АЭС
В Белом доме назвали Байдена бесстрашным президентом
Отвергнутый невестой мужчина забил ее ножом на глазах у коллег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.