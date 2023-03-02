Патрушев обсудил сотрудничество с Россией с президентом Кубы и Раулем Кастро

Секретарь Совбеза Патрушев обсудил сотрудничество Кубы и РФ с Диас-Канелем и Кастро

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл на Кубу. Он обсудил приоритеты стратегического сотрудничества с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны говорили об углублении российско-кубинских отношений, а также они уделили внимание рассмотрению международных проблем.

На Кубе Патрушев проведет расширенные межведомственные консультации по проблемам в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что 27 февраля секретарь Совбеза прибыл в Алжир, где обсудил вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности.

В ноябре прошлого года Патрушев побывал в Тегеране. Он приехал туда на переговоры с официальными лицами Ирана. Беседы коснулись вопросов противостояния США, безопасности и конфликта на Украине.

