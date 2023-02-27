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13:24, 27 февраля 2023Мир

Патрушев прибыл в Алжир

Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Алжир, чтобы обсудить вопросы безопасности

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Патрушев проведет несколько встреч по указанным вопросам. С кем именно будет разговаривать секретарь Совбеза, не уточняется.

В ноябре прошлого года Патрушев побывал в Тегеране. Он приехал туда на переговоры с официальными лицами Ирана. Беседы коснулись вопросов противостояния США, безопасности и конфликта на Украине.

В том же месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Виктория Кондратьева
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