Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Алжир, чтобы обсудить вопросы безопасности

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Патрушев проведет несколько встреч по указанным вопросам. С кем именно будет разговаривать секретарь Совбеза, не уточняется.

В ноябре прошлого года Патрушев побывал в Тегеране. Он приехал туда на переговоры с официальными лицами Ирана. Беседы коснулись вопросов противостояния США, безопасности и конфликта на Украине.

В том же месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).