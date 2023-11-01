Путин поручил правительству и ЦБ проследить за инфляцией

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией и отслеживать динамику цен

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проследить за инфляцией. Его слова приводит РИА Новости.

Путин обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных и скоординированных действий по снижению инфляции. «Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан», — заявил он.

Также российский глава потребовал отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги.

В условиях повышения инфляционных рисков и роста инфляционных ожиданий по итогам заседания совета директоров 27 октября Центробанк принял решение резко поднять ключевую процентную ставку — с 13 до 15 процентов годовых. На рынке ожидали повышения, однако рассчитывали на рост до 14 процентов.