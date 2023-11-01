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10:11, 1 ноября 2023Путешествия

Раскрыта дата запуска бесплатных виз для россиян на Шри-Ланке

Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам 7 ноября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз гражданам нескольких стран, в том числе России, 7 ноября. Возможную дату запуска программы раскрыл глава управления по развитию туризма республики (SLTDA) Приантха Фернандо, сообщает The Daily Mirror.

Новые правила получения виз вступят в силу, когда Министерство иммиграции и эмиграции опубликует соответствующее постановление. Кроме России, в список стран войдут Китай, Индия, Малайзия, Япония, Индонезия и Таиланд.

При этом SLTDA отмечает, что постановление не будет бессрочным: граждане указанных государств смогут получить бесплатные въездные документы лишь до 31 марта 2024 года.

При этом ранее посольство РФ на Шри-Ланке опровергло введение бесплатных виз для российских туристов в популярной курортной стране. По словам представителей дипмиссии, как только это правило начнет действовать официально, информация появится на сайте.

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      Зарина Дзагоева
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