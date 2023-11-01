Россиянам напомнили о последней короткой рабочей неделе в году

Юрист HH: последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября

Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября. Об этом напомнила юрист HeadHunter (HH), эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

Она уточнила, что работники будут трудиться всего четыре дня, со вторника по пятницу. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Поскольку праздник выпадает на нерабочий день, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.

Нечаева предупредила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом сотрудник сам вправе выбрать форму компенсации.

День народного единства посвящен памяти событий 1612 года — именно в начале XVII столетия народное ополчение смогло изгнать польских интервентов из Кремля. Тогда же закончилось Смутное время, а на российский престол взошел новый правитель — царь Михаил Федорович Романов.