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08:47, 1 ноября 2023Экономика

Россиянам напомнили о последней короткой рабочей неделе в году

Юрист HH: последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября. Об этом напомнила юрист HeadHunter (HH), эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

Она уточнила, что работники будут трудиться всего четыре дня, со вторника по пятницу. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Поскольку праздник выпадает на нерабочий день, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.

Нечаева предупредила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом сотрудник сам вправе выбрать форму компенсации.

День народного единства посвящен памяти событий 1612 года — именно в начале XVII столетия народное ополчение смогло изгнать польских интервентов из Кремля. Тогда же закончилось Смутное время, а на российский престол взошел новый правитель — царь Михаил Федорович Романов.

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      Марина Совина
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