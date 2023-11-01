Россиянам назвали приводящие к взрыву в квартире отделочные материалы

Эксперт Васильев: некачественная краска для стен может быть взрывоопасной

К выбору отделочных материалов нужно относиться внимательно, чтобы не наткнуться на взрывоопасный продукт, посоветовал в разговоре с Life строительный эксперт и основатель компании «Главснаб» Федор Васильев.

При выборе краски важно читать этикетку. Там должно быть указано, что покрытие предназначается именно для внутренних работ. Как объяснил Васильев, краски для наружных работ часто выделают вещества, которые должны испаряться на улицу. Если они накапливаются в закрытом помещении, то могут взорваться.

По его словам, в помещениях не следует использовать дешевые краски — они содержат соединения ртути и свинца, а также вредные промышленные отходы. Жильцы могут отравиться не только во время ремонта, но и после того, как он будет закончен и они будут жить в квартире, объяснил специалист.

Также в ремонте важно не использовать пенопласт, поскольку он является одним из самых токсичных материалов. Опасными могут быть и дешевый линолеум, ламинат, а также виниловые обои. Хотя эти материалы удобны в уборке из-за влагостойкости, их нежелательно использовать в детских комнатах, на кухне, в ванных и санузлах — влажных, теплых и плохо проветриваемых помещениях. В такой среде эти материалы выделяют высокотоксичные яды — диоксин, кадмий, фенол, фталаты и формальдегиды. Эксперт добавил, что изготавливаемые из пластмассы виниловые обои не пропускают воздух. Он предупредил, что вышеперечисленные материалы нельзя использовать в помещениях, где постоянно находятся люди.

Ранее сообщалось о подорожании отделочных материалов в России. С июля по сентябрь 2023 года их стоимость выросла на 8,3 процента относительно аналогичного периода прошлого года. В некоторых категориях рост составил 37 процентов. Сильнее всего в цене выросли сантехника и лакокрасочные материалы.