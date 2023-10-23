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13:26, 23 октября 2023Среда обитания

Отделочные материалы в России подорожали

Материалы для отделки квартир подорожали до 37 процентов

Фото: Unsplash

За период с июля по сентябрь 2023 года стоимость отделочных материалов для ремонта квартир выросла на 8,3 процента относительно аналогичного периода прошлого года, а по некоторым категориям — до 37 процентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По данным специалистов, в Москве цены на отделочные материалы для ремонта квартир по сравнению с третьим кварталом этого года увеличились на 5,7 процента, до 8,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге этот параметр показал рост на 8,3 процента, до 9,2 тысячи рублей за «квадрат». При этом с начала года стоимость отделочных материалов увеличилась сильнее — на 10 процентов в столице и на 11,7 процента в Петербурге.

Такие категории товаров, как сантехника и лакокрасочные материалы, в Москве по итогам июля-сентября подорожали на 31 процент за год, а в Петербурге — на 37 процентов. Стоимость керамической плитки в столице по сравнению с третьим кварталом 2022-го увеличилась на 13 процентов, в Петербурге — на 20 процентов. Цены на обои выросли на 21 и 8 процентов соответственно, а на сухие строительные смеси — на 13 и 22 процента. По итогам 2023-го аналитики прогнозируют рост стоимости на 15 процентов год к году.

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Эксперты связали подорожание отделочных материалов с влиянием валютных курсов, сложностями с логистикой, так как примерно половина этой продукции на рынках — импортная, а также с повышенным спросом на эти товары в условиях увеличения объема ввода жилья. Так, за период с января по сентябрь в России ввели 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 6 процентов больше относительно тех же месяцев предыдущего года. При этом в будущем специалисты предполагают, что цены на материалы отделки для квартир могут продолжить рост.

В октябре директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин предупредил, что мебель в России может подорожать.

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      Полина Кислицына
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