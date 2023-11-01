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12:51, 1 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ правильно закаляться

Иммунолог Болибок: правильное закаливание длится несколько секунд

Фото: Chandler Cruttenden / Unsplash

Для профилактики простудных заболеваний важно правильно закаляться, рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Способ делать это без дополнительных проблем для здоровья он назвал россиянам в беседе с KP.RU

По его словам, легкий температурный стресс действительно улучшает работу иммунной системы. «Самый приятный температурный стресс — это когда вы помылись тепленькой водичкой, потом облились прохладненькой водичкой, и так несколько раз. Или после того, как прохладной водичкой облились — растерлись полотенцем», — сказал он, добавив, что воздействие холодной воды для правильного закаливания должно длиться всего несколько секунд. Эти процедуры, объяснил он, приводят к небольшому выбросу гормонов глюкокортикоидов, которые стимулируют иммунную систему и готовят организм к тому, чтобы бороться с болезнью.

Длительное воздействие холода, наоборот, ослабит иммунитет, подчеркнул он. «Важно не доводить себя до длительного температурного стресса, когда вы замерзаете и начинают дрожать руки-ноги. В такой ситуации выброс гормонов будет слишком сильным, что будет угнетать иммунитет, не даст ему нормально работать», — заключил Болибок.

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      Александра Лисица
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