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08:18, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали три правила измерения давления

Фото: Chompoo Suriyo / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три правила, которые нужно соблюдать при измерении давления. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты порекомендовали россиянам использовать только электронный тонометр. «Глобально этот тонометр убрал многие ошибки в измерении артериального давления за счет стандартизации», — аргументировал Гандельман. Малышева подтвердила слова коллеги, обратив внимание на то, что при работе с механическим тонометром велика вероятность ошибки.

Кроме того, врачи заявили, что самые точные результаты прибор покажет, если измерять давление на плече. Малышева назвала этот способ проверки давления «золотым стандартом». По ее словам, если закрепить прибор на другой части руки, например, на запястье, результат будет менее точным.

Гандельман и Малышева напомнили телезрителям, что важно подбирать манжету тонометра по размеру. «Если вы будете пользоваться маленькой манжетой, то у вас давление будет искусственно завышено, а большая вам наоборот может недомерить [давление]» — раскрыл Гандельман.

Ранее Малышева и Гандельман развеяли популярные мифы о давлении. Они раскрыли, что головная боль не является признаком гипертонии. Также врачи опровергли мнение, что в случае высокого давления не нужно принимать лекарства, если человек чувствует себя хорошо.

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      Мария Большакова
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