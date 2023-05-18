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08:00, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Малышева развеяла распространенные мифы о давлении

Малышева: таблетки от давления нельзя переставать пить при хорошем самочувствии

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, развеяли распространенные мифы о давлении. Специалисты заявили, что головная боль не является признаком высокого давления, а также сообщили, что нельзя переставать пить таблетки от гипертонии даже при хорошем самочувствии. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики опровергли распространенный миф о том, что головная боль является признаком гипертонии. Гипертоническая болезнь, по словам Гандельмана, — это бессимптомное заболеваниее, и головная боль не связана напрямую с высоким давлением. «Сосуды мозга, где от давления может случиться инсульт, не имеют болевых рецепторов», — объяснила Малышева.

Специалисты также назвали заблуждением мнение о том, что снижать высокое давление необязательно, если пациент при нем чувствует себя хорошо. «Нормальное давление у всех одно и то же — 120 на 80 миллиметров ртутного столба, такое давление должно быть у человека, у которого нет гипертонии, и у гипертоников на медикаментозном лечении», — отметил Гандельман.

Чем дольше организм подвержен влиянию высоко давления, тем выше риск осложнений, предупредили врачи. «Высокое давление — это инсульт», — предостерегла Малышева.

Ранее телеврач Александр Мясников опроверг утверждение о том, что людям с повышенным давлением нельзя пить кофе и ходить в баню. Специалист также назвал мифом мнение о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание.

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Олег Давыдов
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