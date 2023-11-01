Россиянам раскрыли способы получать 100 тысяч рублей пассивного дохода

Аналитик Зацепа: акции и облигации помогут получить доход в 100 тысяч рублей

Вложения денежных средств в аренду недвижимости, облигации, депозиты, дивидендные акции, а также инвестиции в бизнес помогут получать пассивный ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. Его слова приводит газета «Известия».

В то же время аналитик уточнил, что для этого необходимо иметь значительную стартовую финансовую базу. Например, для получения ежемесячного пассивного дохода в размере 100 тысяч рублей от сдачи в аренду недвижимости нужен капитал от 30 миллионов рублей. Эти денежные средства потребуются для покупки квартиры, загородного дома, офиса, склада, гаража или других объектов.

Другими способами получать подобную прибыль станут облигации (необходим капитал около 10 миллионов рублей), депозиты (нужно около 10 миллионов рублей), дивидендные акции (капитал около 10 миллионов рублей) и инвестиции в бизнес (капитал от 3,3 миллиона рублей), заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал банковские вклады самыми простыми инструментами пассивного дохода. Этот способ является наиболее защищенным. Другими надежными инструментами, по его словам, могут стать открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и проведение операций с помощью консультанта-брокера. Открыть ИИС можно как в банке, так и в брокерской компании. При этом все они являются подотчетными Центральному банку (ЦБ).