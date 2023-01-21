Россиянам назвали способы пассивного заработка

Экономист Беляев назвал вклад самым простым инструментом пассивного дохода

Пассивный доход доступен тем, кто уже располагает отложенными средствами. Будучи вложенными в активы они могут облегчить финансовую нагрузку на человека. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал наиболее эффективные инструменты пассивного заработка.

Просто и надежно

Самый простой и надежный способ получить пассивный доход, по словам специалиста, это банковский вклад. «Во-первых, он наиболее понятен, во-вторых, там вам ничего делать не надо, и, в-третьих, он защищен системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов. Оно гарантирует вам возвращение 1,4 миллиона рублей, даже если лицензия у банка отозвана, то есть вы тут ничем не рискуете», — пояснил Беляев.

Ценные бумаги и облигации

Если человек хочет более ощутимо приумножить пассивный доход, тогда стоит обратиться к ценным бумагам, отметил он. Работа с ними может быть разной. Первый вариант — это открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и проведение операций с помощью консультанта-брокера.

«Нужно, чтобы он проводил операции на фондовом рынке по вашей команде и заодно ориентировал в этом непростом мире, но это уже доход не совсем пассивный, потому что вы должны прилагать определенные усилия и брокер за вас делать операции не имеет права. Он может проконсультировать, но решение принимаете вы. Для этого надо обладать определенными знаниями и следить за конъюнктурой рынка и закономерностями его развития», — объяснил экономист.

Если после открытия такого счета положить на него 400 тысяч, то за счет налогового вычета через год человек гарантированно получит 52 тысячи рублей, обратил внимание он. Для этого можно даже не проводить никаких операций. «При чем их выплачивает не брокерская компания, а Минфин, что очень важно. Это доходность 13 процентов, вряд ли вы где-то еще такую наиграете, не имея опыта», — подчеркнул Беляев.

Второй вариант работы с ценными бумагами — это доверительное управление. В таком случае вы подписываете с брокером договор, отдаете ему деньги, он проводит операции за вас и с определенной периодичностью отчитывается о том, как распорядился средствами.

Но вы должны понимать, что на фондовом рынке вы можете выиграть, а можете не выиграть, то есть чем выше доход, на который вы рассчитываете, тем больше риски Михаил Беляев экономист

«Есть вложения в облигации федерального займа с индексом «н» (ОФЗ-н), то есть для народного потребления. Их тоже можно купить, они приносят около 8-9 процентов годовых, но там надо отвлечь средства на 2-3 года минимум, тогда вы получите проценты», — рассказал аналитик.

Выбор брокера

Чтобы отыскать добросовестную брокерскую компанию, нужно потрудиться, предупредил Беляев. По его словам, открыть индивидуальный инвестиционный счет можно и в банке, и в брокерской компании. Все они подотчетны Центральному Банку. Чтобы сделать выбор, стоит открыть сайт регулятора, поискать компании и почитать отзывы о них.

К тем, кто предлагает самые выгодные условия, как следует отличающиеся от рынка, я бы отнесся более внимательно — за ними может скрываться не совсем добросовестный оператор Михаил Беляев экономист

Если вы вкладываете средства в нормальную брокерскую компанию, то по закону они должны быть неприкосновенны в случае ее банкротства, обратил внимание аналитик.

Другие инструменты

«Все остальные средства пассивного дохода касаются крупных сумм. Некоторые считают, что это сдача квартиры, но для начала ее нужно купить, а это несколько миллионов рублей. Некоторые, что это сдача золота, но это вопрос хранения и потом обращения в деньги, можно считать это долгосрочным вложением, не говоря о том, что цена на золото тоже колеблется», — высказался экономист.

Беляев также предостерег россиян от предложений финансовых пирамид, выхода на рынок криптовалют и, в принципе, валютный рынок. По его словам, это высокорискованные активы.

Сервисы «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни» в ходе исследования обнаружили пассивный доход почти у каждого третьего россиянина (29 процентов). В среднем он составляет 25 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что в декабре доля «свободных денег» у россиян упала до 17 процентов с 25 процентов в ноябре. Под свободными деньгами понимаются средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.