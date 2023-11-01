Россияне победили немцев в борьбе за лидерство по поездкам в Турцию

В январе-сентябре 2023 года Турцию посетили 5,16 миллиона россиян

Около 5,16 миллиона россиян посетили Турцию в январе-сентябре 2023 года, победив немцев в борьбе за лидерство по числу поездок в республику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство культуры и туризма курортной страны.

За этот же период Турцию посетили 4,85 миллиона человек из Германии. На третьем месте рейтинга оказалась Великобритания — ее граждане пересекли границу республики 3,15 миллиона раз. Четвертое и пятое места заняли Болгария (2,15 миллиона) и Иран (1,88 миллиона).

По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года в Турцию прибыли 3,86 миллиона граждан России — на 33 процента меньше, чем в 2023-м. В связи с этим в 2022 году лидерство отошло немцам. При этом с 2019 по 2021 год первыми по поездкам в Турцию с января по сентябрь стабильно оставались россияне.

Ранее отельеров на турецких курортах раскритиковали за повышение цен в летнем сезоне 2023-го, а также за фразу «куда денутся эти русские». По словам гендиректора туроператора Loti Айдына Яшаяджака, представители турбизнеса Турции понадеялись, что россияне обязательно приедут на отдых в страну, несмотря на высокую стоимость жилья.