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09:20, 1 ноября 2023Россия

Россияне спасли повисшую на балконе девятого этажа девочку

KP.RU: в Кисловодске жители спасли повисшую на балконе девятого этажа девочку

Кадр: kp.ru

В Кисловодске Ставропольского края жители спасли девочку, которая повисла на балконе девятого этажа. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, россияне услышали душераздирающие крики. Люди собрались под окнами многоэтажки на проспекте Победы, готовые поймать ребенка.

Девочка в возрасте 8-9 лет висела на подоконнике и кричала, при этом ее родители находились в квартире. Все попытки близких помочь ей были безуспешны.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции и медиков. Общими усилиями школьницу удалось вернуть в квартиру целой и невредимой.

В отношении ее родителей начали проводить проверку представители городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Курской области 14-летний школьник спас пьяную женщину из горящего дома.

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      Анна Щербакова
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