Россиянин с несовершеннолетней расправились с пенсионеркой

В Нижегородской области задержали мужчину и подростка за убийство пенсионерки

В Нижегородской области следователи совместно с оперативниками задержали 20-летнего молодого человека и его 15-летнюю знакомую по подозрению в расправе над 76-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пенсионерку обнаружили в ее доме в Перевозском районе области 31 октября. Силовики выяснили, что ее уход из жизни носит криминальный характер. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Сейчас мужчину и подростка проверяют на причастность к совершению преступления. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за расправу над матерью.