Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 1 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин с несовершеннолетней расправились с пенсионеркой

В Нижегородской области задержали мужчину и подростка за убийство пенсионерки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нижегородской области следователи совместно с оперативниками задержали 20-летнего молодого человека и его 15-летнюю знакомую по подозрению в расправе над 76-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пенсионерку обнаружили в ее доме в Перевозском районе области 31 октября. Силовики выяснили, что ее уход из жизни носит криминальный характер. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Сейчас мужчину и подростка проверяют на причастность к совершению преступления. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за расправу над матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

      YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

      Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

      Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

      Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

      В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

      Цены на газ в Европе резко снизились

      В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

      Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

      Россиянин с несовершеннолетней расправились с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости