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17:33, 1 ноября 2023Силовые структуры

Расправившемуся над женой жителю Рязани вынесли приговор

Суд в Рязани дал убившему жену Александру Логунову 11 лет строгого режима

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Суд в Рязани приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, которого признали виновным по резонансному делу о расправе над супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Мужчину осудили за изготовление и оборот порнографии с использованием интернета и расправу. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в июле 2021 года Александр Логунов лишил жизни супругу Елену путем удушения в ходе бытового конфликта, а затем спрятал ее тело в пойме реки Тысья в Рязанской области. О пропаже женщины заявили родственники, ее искали больше года. В рамках следственных действий также было установлено, что в период с 2016 по 2018 год осужденный распространял порнографические материалы через интернет.

Логунов был задержан 30 августа 2022 года. Во время задержания он пытался сбежать.

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      Олеся Мицкевич
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