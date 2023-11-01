Россиянке дали условный срок за истязание 17-летнего сына

На Камчатке осудили на три года условно женщину, избивавшую сына

В Камчатском крае суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно 40-летнюю местную жительницу, избивавшую своего 17-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Ей назначен трехлетний испытательный срок.

По данным ведомства, с 16 марта по 20 мая мать регулярно била своего ребенка по разным частям тела. Также в СКР добавили, что в отношении женщины прекратили по нереабилитирующему основанию уголовное преследование за угрозы расправой и ненадлежащее исполнение обязательств по воспитанию сына.

Ранее стало известно, что в Хабаровске осудят мать четверых детей, которая избивала и не кормила их.