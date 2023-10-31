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15:08, 31 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят мать четверых детей за издевательства над ними

В Хабаровске осудят мать четверых детей, которая избивала и не кормила их

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, которая издевалась над своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Мать четверых детей проходит обвиняемой по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 117 («Истязание») УК РФ. Ее дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу. Ранее женщина уже была судима за совершение имущественных преступлений.

По версии следствия, обвиняемая неоднократно била сына и двоих дочерей руками, ремнем и иными предметами. Она также запретила старшей дочери ходить в школу, чтобы она смотрела за младшими детьми в отсутствие матери. Следователи выяснили, что с 14 по 17 мая женщина не жила дома. Она заперла квартиру и оставила десятилетнюю и семилетнюю девочек и пятилетнего мальчика одних, без средств связи и полноценного питания. При этом женщина не работает, а находится в отпуске по уходу за ребенком, который родился в 2021 году.

Ранее в Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.

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