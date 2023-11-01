Российская система ПВО пресекла попытку Украины атаковать Россию с беспилотника

МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область с БПЛА

Около 18:10 по московскому времени 1 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что объект был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино пострадал один человек. В момент атаки мужчина находился на парковке местного промышленного предприятия рядом с автомобилем. У него осколочные ранения рук и ног.

Это уже вторая попытка атаковать приграничный российский регион с БПЛА за день.