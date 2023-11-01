Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 1 ноября 2023Россия

Российская система ПВО пресекла попытку Украины атаковать Россию с беспилотника

МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область с БПЛА

Фото: РИА Новости

Около 18:10 по московскому времени 1 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что объект был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино пострадал один человек. В момент атаки мужчина находился на парковке местного промышленного предприятия рядом с автомобилем. У него осколочные ранения рук и ног.

Это уже вторая попытка атаковать приграничный российский регион с БПЛА за день.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов у границы с Белоруссией. Откроет ли Украина второй фронт?

      Назван важный для организма микроэлемент

      Российские полицейские пытали мужчину ради признательных показаний

      Англичан эвакуировали из-за клопов

      Во Франции рассказали о подводных дронах ХАМАС

      Россиянам назвали минимальную цену поездки в популярную страну Азии

      Перечислены главные ошибки при использовании стиральной машины

      Российская система ПВО пресекла попытку Украины атаковать Россию с беспилотника

      УАЗ начал брать с покупателей плату за доставку машин до автосалонов

      Названы дешевые способы придать дому более дорогой вид

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости