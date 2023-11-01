69-я параллель
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17:43, 1 ноября 202369-я параллель

Российские гарнизоны на Крайнем Севере подготовились к автономному существованию

Глава МО Шойгу отчитался о завершении завоза грузов в части на Крайнем Севере

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Министерство обороны завершило завоз грузов и питания в расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах воинские части, таким образом гарнизоны подготовили к автономному существованию в течение полутора лет. О завершении перевозок сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению Шойгу, для обеспечения такой автономности ведомству потребовалось переправить в части более 76 тысяч тонн грузов.

«Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива», — отчитался Шойгу.

Кроме того, российские военные очистили территорию Арктики и вывезли из природной зоны сопоставимый объем металлолома — 31 тысячу тонн.

Ранее сообщалось, что в России впервые поставили газ по Северному морскому пути.

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      Марк Леонов
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