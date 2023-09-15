В России впервые поставили газ по Северному морскому пути

«Газпром» впервые поставил свой СПГ в Китай по Северному морскому пути

«Газпром» впервые поставил партию собственного сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути. Об этом компания сообщила в Telegram.

Сообщается, что танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией СПГ 15 сентября завершил разгрузку на приемном терминале «Таншань» в Китае. Газ произвели на комплексе в районе компрессорной станции «Портовая». Компания отметила, что использование Северного морского пути значительно сокращает сроки доставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Северный морской путь — кратчайший путь по воде между Европейской частью России и Дальним Востоком. В 2022 году объем перевозок по нему снизился, однако в 2023-м начал восстанавливаться. В сентябре он превысил 23 миллиона тонн. Ранее о желании сотрудничать с Россией в развитии Северного морского пути заявляла Индия.

Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию Северного морского пути оценил инвестиции в проект на ближайшие 13 лет в 2 триллиона рублей. Он отметил, что из них около 600 миллиардов рублей предусмотрены в федеральном бюджете. В рамках реализации плана предусмотрено создание единого инфраструктурного комплекса, в том числе строительство более 50 ледоколов и судов, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, а также создание орбитальной группировки спутников.