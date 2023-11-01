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10:47, 1 ноября 2023Ценности

Российский стример похвастался новой машиной за 28 миллионов рублей

Российский стример Слава Бустер купил Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей

Кадр: «Бустер» / YouTube

Российский стример Слава Бустер похвастался новым роскошным автомобилем. Соответствующее видео он опубликовал на личном YouTube-канале, насчитывающем 3,2 миллиона подписчиков.

26-летний блогер рассказал, что купил Mercedes-AMG G 63 черного цвета с красным салоном. Стоимость машины составила 28 миллионов рублей. По словам инфлюэнсера, это самое дорогое авто, которое он когда-либо приобретал. В ролике мужчина также показал покупку маме, друзьям и другим популярным стримерам.

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«Мне так нравится этот гелик! Ждите видео, как он изменится», — высказался Бустер.

В июне появилась информация, что Бустер состоит в романтических отношениях с бывшей женой рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогершой Диларой Зинатуллиной. О разводе последних стало известно в феврале.

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      Карина Черных
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