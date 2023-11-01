Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

СК Башкирии: турагент сел на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком

Владелец туристического агентства и отеля в Башкирии сел в тюрьму на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики.

Уточняется, что фигурантом дела стал собственник турагентства и отеля «Алтынай» в Сибае. С января по апрель 2022 года мужчина украл более 11,6 миллиона рублей из федерального бюджета, которые были выделены на программу туристического кешбэка.

Злоумышленник предоставил ложные сведения, что в его гостинице проживали 67 постояльцев. В итоге на фиктивные счета зачислили «кешбэк» за оказание туруслуг, деньги россиянин присвоил себе.

«Благодаря принятым следствием мерам причиненный ущерб был частично возмещен подсудимым, — уточнили следователи. — Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему нежилое здание стоимостью более 16 миллионов рублей был наложен арест».

Мужчину приговорили к 4,5 года колонии по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также с него взыскали деньги за причиненный ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили о начале сезона активности у мошенников в сфере туризма. Например, злоумышленники создают фишинговые сайты турагентств, которые точь-в-точь схожи с оригиналом.