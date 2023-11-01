Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:14, 1 ноября 2023Путешествия

Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

СК Башкирии: турагент сел на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Владелец туристического агентства и отеля в Башкирии сел в тюрьму на 4,5 года за махинации с туристическим кешбэком. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики.

Уточняется, что фигурантом дела стал собственник турагентства и отеля «Алтынай» в Сибае. С января по апрель 2022 года мужчина украл более 11,6 миллиона рублей из федерального бюджета, которые были выделены на программу туристического кешбэка.

Материалы по теме:
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем» Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем»Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
26 октября 2023
Куда поехать на Новый год? Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
Куда поехать на Новый год?Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
31 октября 2023

Злоумышленник предоставил ложные сведения, что в его гостинице проживали 67 постояльцев. В итоге на фиктивные счета зачислили «кешбэк» за оказание туруслуг, деньги россиянин присвоил себе.

«Благодаря принятым следствием мерам причиненный ущерб был частично возмещен подсудимым, — уточнили следователи. — Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему нежилое здание стоимостью более 16 миллионов рублей был наложен арест».

Мужчину приговорили к 4,5 года колонии по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также с него взыскали деньги за причиненный ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили о начале сезона активности у мошенников в сфере туризма. Например, злоумышленники создают фишинговые сайты турагентств, которые точь-в-точь схожи с оригиналом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

      Стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными

      Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

      Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

      В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

      В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

      Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

      Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

      Нейросети раскрыли личные данные пользователей соцсетей

      Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости