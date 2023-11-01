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15:45, 1 ноября 2023Моя страна

Российского школьника наградили за спасение провалившегося под лед друга

14-летнего Бердникова из Чкаловска наградили за мужество при спасении друга

Кадр: «Вместе-РФ»

На церемонии награждения детей-героев, проявивших храбрость в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, школьник из города Чкаловска Нижегородской области получил почетную медаль «За проявленное мужество». Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет об инциденте, который произошел в марте 2022 года с 14-летним Иваном Бердниковым. «Два друга — Иван и Артем — гуляли по берегу реки. Артем решил проверить толщину льда и спустился к реке. Он сделал несколько шагов, но лед не выдержал, и мальчик оказался в воде. Мгновенно намокшая одежда потянула его ко дну, а Иван, не раздумывая, бросился к другу на помощь», — рассказали ведущие на церемонии награждения, которая состоялась в Москве.

Отмечается, что Бердников не запаниковал, а лег на лед и подполз к полынье. В воде он нащупал руку Артема и начал тянуть его вверх, однако лед под мальчиком треснул. Иван провалился в реку, но продолжил выручать друга. В итоге ему удалось вытолкнуть Артема на лед, а затем самому выползти из воды. Оба мальчика благополучно добрались до берега.

В декабре 2021 года Следственный комитет России вручил жителю Приморья почетную грамоту за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. 16-летнего Анатолия Ломакина наградили за спасение своих младших братьев 2 и 10 лет во время пожара.

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      Карина Черных
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