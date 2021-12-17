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16-летнему жителю Приморья вручили грамоту за мужество и смелость

Приморец Анатолий Ломакин спас младших братьев в пожаре и получил грамоту

Фото: @sledcomprim

Следственный комитет вручил жителю Приморья почетную грамоту за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Об этом сообщает «Вести Приморье».

16-летнего Анатолия Ломакина наградили за спасение своих младших братьев двух и десяти лет во время пожара, случившегося в мае 2021 года. Торжественное мероприятие состоялось на военных сборах в краевом центре ДОСААФ России «Гвардеец» во Владивостоке, где приморец проходил обучение по начальной военной подготовке.

Согласно материалу, офицеры Следственного комитета Российской Федерации рассказали присутствующим участникам смены и преподавателям о героическом поступке парня и пожелали ему дальнейших побед и успехов в служении Отечеству.

Известно, что Ломакин вывел из горящего частного дома в городе Арсеньев младших братьев, после чего позвонил матери и сообщил о случившемся. В результате пожара жилище семьи и все, что находилось внутри, полностью сгорело. При этом никто из родственников не пострадал.

Ранее сотрудники МЧС наградили бурятского школьника, который спас провалившегося под лед друга. Мальчик рассказал, что его друг-третьеклассник решил покататься на коньках и провалился под лед. Выбраться самому ему не удалось, а глубина реки в этом месте достигает двух с половиной метров. Никита услышал крики товарища и принял решение действовать так, как его учили на уроках ОБЖ. Сначала он подполз на коленях, а затем лег на край полыньи и вытащил ребенка.

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Майя Пономаренко
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