Российская госкорпорация сообщила о нехватке десятков тысяч сотрудников

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о нехватке в корпорации 25-30 тысяч сотрудников

Кадровый вопрос в российской госкорпорации «Ростех» стоит достаточно остро, предприятиям не хватает 25-30 тысяч сотрудников. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава компании Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

По его словам, заработная плата в «Ростехе» достаточно высокая — 70-75 тысяч рублей, хотя в среднем по России она немного превышает 60 тысяч рублей. Впрочем, уточнил Чемезов, оборонка требует более высококвалифицированных кадров, и там зарплаты уже значительно выше — 100-150 тысяч рублей.

По словам топ-менеджера, «Ростех» пытается справиться с нехваткой кадров их подготовкой в вузах и других учебных заведениях, старается, чтобы молодые специалисты во время практики работали в тех подразделениях и цехах, куда потом должны прийти.

«Ростех» — крупнейшая промышленная компания России, ее ключевыми направлениями деятельности являются авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель компании входят «КамАЗ», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и «Вертолеты России».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с дефицитом кадров сталкиваются две из трех компаний в России, хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающей промышленности. Она указала, что такая ситуация серьезно ограничивает расширение производства.