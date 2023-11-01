Самолет экстренно сменил курс из-за начавшихся у пассажирки родов

Mirror: самолет United Airlines экстренно сменил курс из-за родов у пассажирки

Самолет авиакомпании United Airlines был вынужден экстренно сменить курс из-за начавшихся у пассажирки родов. Подробностями истории поделилось издание Mirror.

Уточняется, что американское воздушное судно следовало из Сан-Франциско (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи). Во время полета у беременной женщины начались схватки, и экипаж решил развернуть самолет.

Борт благополучно приземлился в аэропорту вылета, где его ждали сотрудники службы экстренного реагирования. «Мы принимаем меры для того, чтобы другие пассажиры завершили свое путешествие как можно скорее», — заявил перевозчик.

Женщину передали медикам. Подробности о ее состоянии и ходе родов не сообщаются.

Ранее в октябре пассажирка рейса Дубай — Милан родила во время полета ребенка весом три килограмма. На борту самолета был врач, он принял роды, а после приземления передал мать и ребенка медикам.