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18:09, 1 ноября 2023Путешествия

Самолет экстренно сменил курс из-за начавшихся у пассажирки родов

Mirror: самолет United Airlines экстренно сменил курс из-за родов у пассажирки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании United Airlines был вынужден экстренно сменить курс из-за начавшихся у пассажирки родов. Подробностями истории поделилось издание Mirror.

Уточняется, что американское воздушное судно следовало из Сан-Франциско (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи). Во время полета у беременной женщины начались схватки, и экипаж решил развернуть самолет.

Борт благополучно приземлился в аэропорту вылета, где его ждали сотрудники службы экстренного реагирования. «Мы принимаем меры для того, чтобы другие пассажиры завершили свое путешествие как можно скорее», — заявил перевозчик.

Женщину передали медикам. Подробности о ее состоянии и ходе родов не сообщаются.

Ранее в октябре пассажирка рейса ДубайМилан родила во время полета ребенка весом три килограмма. На борту самолета был врач, он принял роды, а после приземления передал мать и ребенка медикам.

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      Мария Борисова
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