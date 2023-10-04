Врач помог принять роды на борту летевшего в Европу самолета

Corriere della Sera: пассажирка рейса Дубай — Милан родила во время полета

Пассажирка рейса Дубай — Милан родила во время полета ребенка весом три килограмма. Подробностями истории поделилась итальянская газета Corriere della Sera.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 30 сентября. По данным издания, на борту летевшего в Европу самолета находился врач, который помог принять роды. После приземления он передал мать и ребенка сотрудникам больницы Варесино. Врачи подъехали к взлетно-посадочной полосе на машине скорой помощи.

Известно, что после оказанной бригадой медиков первичной помощи новорожденного доставили в больницу Филиппо Дель Понте рядом с городом Варезе.

Ранее сообщалось, что пассажирка родила на борту воздушного судна незадолго до приземления. Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из Парижа в Фор-де-Франс (Мартиника), за час до его посадки.