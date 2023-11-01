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13:33, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

В Сбере отреагировали на сообщения о сбое в приложении банка

В Сбере сообщили, что устранили причины сбоя в мобильном приложении банка

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Сбер отреагировал на сообщения о сбое в мобильном приложении банка, о котором пользователи заявили в среду, 1 ноября. Как сообщает РИА Новости, в компании заверили, что устранили причины неполадок.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения "Сбербанк Онлайн" могла испытывать временные трудности с входом в приложение», — пояснили в Сбере. Там подчеркнули, что все затруднения решены и старые версии приложения работают в штатном режиме.

По данным портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов, большая часть сообщений о проблемах в работе приложения Сбера поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Портал зарегистрировал более 600 жалоб. В официальной группе банка во «ВКонтакте» некоторые пользователи сообщили, что при попытке воспользоваться приложением получили уведомление «Сервис временно недоступен».

Ранее россияне столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram. На неполадки пожаловались преимущественно жители юга России.

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      Маргарита Щигарева
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