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21:29, 1 ноября 2023Россия

Шойгу «основательно встряхнул» военачальников на совещании

РИА Новости: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления и округов

Сергей Шойгу. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу на прошедшем в среду, 1 ноября, селекторном совещании «основательно встряхнул» руководство органов военного управления и округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к министерству источник.

Отмечается, что глава ведомства также поставил перед военачальниками ряд конкретных задач. Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в зоне спецоперации при подготовке операторов БПЛА и безэкипажных катеров. Также министр призвал оперативно корректировать их обучение в зависимости от изменений тактики противника. По словам собеседника агентства, речь идет в частности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронетехники и различных фортификационных сооружений.

Кроме того, Шойгу также подчеркнул, что на сегодняшний день оборонно-промышленным комплексом страны оперативно внедряются новые разработки и запускаются в серийное производство.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. «Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», — сказал министр.

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      Марина Совина
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