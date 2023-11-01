Снявшийся в «Доме-2» блогер рассказал об отношениях участников за кадром

Блогер Рындыч: перед съемками в «Доме-2» мужчин просят заранее выбрать девушек

Известный российский блогер Григорий Рындыч, снявшийся в реалити-шоу «Дом-2», рассказал, как строились отношения между участниками телестройки за кадром. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-канала «Пушка».

По словам экс-участника «Дома-2», перед съемками ведущий Влад Кадони раздал ему и другим мужчинам анкеты девушек и попросил заранее выбрать тех, за кем они будут ухаживать во время проекта. «Кадони (...) говорит: "Выбирайте, к кому вы пойдете". А я смотрю — мне никто не нравится. Я говорю: "А можно ни к кому не идти?" Он такой [отвечает]: "Не, нельзя"», — вспомнил Рындыч.

Блогер признался, что ему не понравилась ни одна из предложенных анкет. Но ведущий заставил сделать выбор, и Рындыч остановился на конкурсантке из Краснодарского края, откуда он приехал сам. Экс-участник проекта добавил, что попытался сблизиться с девушкой на съемках, но в итоге она ему не понравилась.

Рындыч пришел на проект в 2017 году, но быстро покинул его. Сейчас он снимает сатирические ролики на YouTube об инфобизнесменах. На его канал подписано 1,14 миллиона человек.

Ранее ведущий «Дома-2» Антон Беккужев заявил, что охранники, работающие на проекте, не разнимают героев шоу во время драк. По его словам, это могут сделать только другие участники программы.