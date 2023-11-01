Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:59, 1 ноября 2023Экономика

Состояние богатейших людей мира уменьшилось

Forbes: десять богатейших людей мира за месяц потеряли почти $50 млрд

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Состояние десяти богатейших людей мира уменьшилось почти на 50 миллиардов долларов за последний месяц. Об этом сообщает Forbes.

Так, самый богатый человек в мире, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 35 миллиардов долларов, что составляет 14 процентов его состояния. Это произошло из-за падения акций Tesla на 20 процентов.

В свою очередь владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, занимающий вторую строчку рейтинга, обеднел за октябрь на 10 миллиардов долларов из-за падения цен на акции группы на пять процентов.

Также уменьшилось состояние магната-разработчика программного обеспечения Ларри Эллисона. Хотя создатель корпорации Oracle и сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей, за последний месяц он потерял пять миллиардов долларов из-за падения акций Oracle на три процента. В настоящий момент Forbes оценивает его капитал почти в 131 миллиард долларов.

Тем временем, отметили специалисты, состояние соучредителя и генерального директора Meta Марка Цукербера увеличилось примерно на 300 миллионов долларов и оценивается в 106,9 миллиарда долларов. Цукерберг поднялся с восьмой на седьмую строку рейтинга благодаря росту акций компании Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным Forbes, совокупное состояние десяти самых богатых людей мира по состоянию на 1 ноября оценивается в 1,32 триллиона долларов.

Ранее в октябре сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших жителей США по версии журнала Forbes. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом состояние экс-главы Белого дома сократилось на 600 миллионов долларов. В общей сложности оно составило 2,6 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна

      Стало известно о категорическом отказе Месси сделать фото с главой «Барселоны»

      Путин поручил правительству и ЦБ проследить за инфляцией

      Путин допустил повторение подобных подрыву «Северных потоков» провокаций

      Путин оценил ситуацию на рынке труда в России

      Оксана Самойлова ответила на обвинения хейтеров о наличии имплантов

      США пообещали помочь Израилю в нормализации отношений с арабским миром

      Шойгу «основательно встряхнул» военачальников на совещании

      Белый дом прокомменитровал возможную отправку военных в сектор Газа

      Путин прокомментировал ситуацию с запретом ввоза товаров в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости