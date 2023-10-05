Трамп второй раз за три года вылетел из списка самых богатых миллиардеров США

Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших американцев Forbes

Бывший президент США Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших жителей США по версии журнала Forbes.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом состояние экс-главы Белого дома сократилось на 600 миллионов долларов. В общей сложности оно составило 2,6 миллиарда долларов. Как отмечает издание, главной причиной финансовых потерь Трампа стал провал социальной сети Truth Social: ему принадлежит 90 процентов компании и бывший лидер США надеялся, что после ее запуска осенью 2021 года в ней зарегистрируется значительное число американцев. Однако этого не произошло. Рейтинг возглавил американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в 251 миллиард долларов.

В 2021 году американский Forbes впервые за 25 лет не включил бывшего президента США Дональда Трампа в рейтинг самых богатых миллиардеров страны — он вылетел из списка из-за сокращения состояния на фоне пандемии коронавируса.