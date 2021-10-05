Трамп вылетел из списка самых богатых миллиардеров США

Американский Forbes впервые за 25 лет не включил бывшего президента США Дональда Трампа в рейтинг самых богатых миллиардеров страны — он вылетел из списка из-за сокращения состояния на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание.

При составлении нового списка Forbes оценил состояние 45-го президента в 2,5 миллиарда долларов. Для того, чтобы попасть в новый рейтинг, Трампу не хватило 400 миллионов долларов. В 2020 году бывший президент США занимал 339-е место в рейтинге, но с начала пандемии коронавируса его состояние уменьшилось на 600 миллионов долларов. Тогда Трамп спустился на 64 строчки в рейтинге.

С 1997-го по 2016 год Трамп удерживал место в первой половине рейтинга Forbes 400, но после избрания президентом страны в 2017 году стал терять позиции. Президентство больно ударило по кошельку миллиардера — его состояние сократилось на четверть (3 до 2,3 миллиарда долларов). Наиболее сильный удар по бизнесмену нанесла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения: ключевыми активами Трампа являются курорты, отели и офисные здания, ценность которых существенно сократилась.

Первое место в рейтинге Forbes 400 удерживает богатейший человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 201 миллиард долларов. За ним следуют создатель Tesla Илон Маск с 190,5 миллиарда долларов и глава Facebook Марк Цукерберг, состояние которого сократилось на 6,6 миллиарда долларов после сбоев работы социальных сетей 4 октября, составив 134,5 миллиарда долларов.