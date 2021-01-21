Доходы Трампа от бизнеса рухнули

Бизнес-империя бывшего президента США Дональда Трампа сильно пострадала от пандемии коронавируса, доходы от отелей в Вашингтоне и Лас-Вегасе рухнули более чем наполовину. Об этом пишет издание Bloomberg, которое изучило декларацию Трампа.

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Выручка отеля Doral Golf Resort в Майами также упала до 44,2 миллиона долларов (с 77,2 миллиона годом ранее). В Великобритании и Ирландии доходы от его гольф-полей сократились примерно на две трети. Снизились и поступления от продаж в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке (с 849,3 до 166 тысяч долларов)

Общий доход Trump Organization составил 278 миллионов долларов, что почти на 38 процентов меньше, чем за 2019 год. В общей сложности Трамп оценил активы своего бизнеса в пределах от 1,3 до 1,7 миллиарда долларов. В декларации также подробно описаны подарки на сумму более 40 тысяч долларов, которые Трамп получил за последний год.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Трампа равно 2,45 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов меньше, чем когда он вступил в должность. Его здания обременены долгами на сумму более миллиарда, большую часть нужно погасить в ближайшие три года.

Зарубежные банки, такие как Deutsche Bank и Signature Bank, начали отказываться от ведения дел с Трампом и его бизнесом после событий 6 января, когда сторонники главы государства пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне.