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12:50, 1 ноября 2023Мир

Спецназ США прибыл в Израиль

NYT: спецназ США прибыл в Израиль для помощи с поиском заложников в Газе

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Спецназ США в размере нескольких десятков бойцов прибыл в Израиль для оказания помощи с поиском и идентификацией заложников в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы активно помогаем израильтянам делать ряд вещей (...) идентифицировать заложников, в том числе американских. Это действительно наша ответственность», — приводит издание слова Кристофера Майера, помощника главы Пентагона.

Майер подчеркнул, что в задачи спецназа не будет входить участие в боях в исламистской группировкой ХАМАС. Задача по поиску заложников будет проходить при координации с ФБР, Государственным департаментом США и другими представителями американского правительства.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США прилагают все усилия для освобождения заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС, однако шансы оцениваются лишь в 50 процентов.

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      Максим Габриелян
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