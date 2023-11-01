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20:05, 1 ноября 2023Мир

Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

Newsweek: Кеннеди-младший летал на самолете миллиардера-педофила Эпштейна

Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший попал в список пассажиров частного самолета миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

Как пишет издание, представитель Кеннеди-младшего подтвердил, что политик в 1993 году летал на частном самолете Эпштейна из Нью-Йорка в Палм-Бич во Флориде, чтобы навестить свою маму на Пасху. Отмечается, что поездка состоялась благодаря тогдашней жене Кеннеди Мэри Ричардсон. «Мэри, жена Кеннеди, и двое их детей находились на борту самолета. Мэри знала подругу Эпштейна Гислейн Максвелл, которая узнала, что они собираются на Пасху в Палм-Бич и предложила подвезти их семью», — заявил представитель.

В 2021 году ряд известных людей был назван среди пассажиров самолета Эпштейна, который часто использовался для перевозки гостей на частный карибский остров миллиардера Литтл-Сент-Джеймс. Boeing 727 получил в СМИ название «Экспресс Лолиты» после обвинений в его использовании для перевозки несовершеннолетних девочек. Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девочек-подростков. Миллиардера задержали в 2019 году, но через несколько месяцев он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Ранее стало известно, что неизвестный купил ранчо Эпштейна со скидкой. Ранчо, из которого педофил планировал сделать «фабрику по производству детей», где он мог бы оплодотворять девушек, располагается в американском штате Нью-Мексико.

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      Дарья Балацкая
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