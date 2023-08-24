Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила со скидкой

NYP: неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Эпштейна со скидкой

Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна со скидкой. Объект был в продаже более двух лет, сообщает New York Post (NYP).

Имя нового владельца и финальная стоимость недвижимости не уточняются. Изначально ранчо предлагали купить за 27,5 миллиона долларов, когда оно впервые появилось на рынке в 2021 году, однако позже цена несколько раз снижалась. Последняя известная цифра — 18 миллионов долларов.

Ранчо располагается в американском штате Нью-Мексико. По данным издания, Эпштейн планировал сделать из объекта «фабрику по производству детей», где он мог бы оплодотворять девушек. В прошлом несколько пострадавших подтвердили, что финансист надругался над ними на этом ранчо.

Эпштейн приобрел недвижимость площадью четыре тысячи гектаров в 1993 году. Объект включал в себя арендованные федеральные земли, но после начала скандала в 2019 году комиссар штата по земельным вопросам заявил о прекращении сделки с миллиардером. Основное жилое здание на ранчо состоит из трех этажей, на которых расположены четыре спальни. Помимо этого, на участке имеются дополнительные постройки, включая дом смотрителя. Среди них есть взлетно-посадочная полоса, ангар, конюшни и пожарная часть.

Джеффри Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек, среди которых были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

В мае миллиардер Стивен Декофф купил острова, ранее принадлежавшие Эпштейну. Он заплатил за два объекта 60 миллионов долларов, притом что изначально они оценивались в 125 миллионов.