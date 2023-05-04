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13:57, 4 мая 2023Среда обитания

Американский миллиардер купил острова миллионера-педофила

Forbes USA: миллиардер Стивен Декофф купил острова миллионера-педофила Джеффри Эпштейна

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский миллиардер, основатель инвесткомпании Black Diamond Capital Management Стивен Декофф купил два острова в США, принадлежавшие покойному миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну — Грейт-Сент-Джеймс и Литл-Сейнт-Джеймс. Об этом сообщает Forbes USA.

Острова пытались продать больше года. В итоге Декофф заплатил за два объекта 60 миллионов долларов. Изначально от продажи планировали выручить 125 миллионов. Миллиардер планирует построить на островах роскошный курорт, а на данный момент занимается поиском архитекторов и инженеров для этой задачи. Он также подчеркнул, что никогда не встречался с Эпштейном и не бывал на островах до 2019 года, когда они были проданы после смерти миллионера.

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Эпштейн купил остров Грейт-Сент-Джеймс площадью 64 гектара в 2016 году за 20 миллионов долларов, а остров Литл-Сейнт-Джеймс в 28 гектаров — в 1998 году. На территории второго объекта находятся главный жилой комплекс, четыре гостевые виллы, вертолетная площадка, причал, частные пляжи и тренажерный зал. Острова были частью портфеля недвижимости Эпштейна. При жизни финансист заманивал на один из выставленных на продажу объектов женщин и несовершеннолетних девочек и подвергал их сексуальному насилию.

В марте 2021 года имение в Нью-Йорке, принадлежавшее Эпштейну, продали неизвестному покупателю примерно за 51 миллион долларов. Средства от реализации дома решили использованы для выплаты компенсаций жертвам миллионера.

Джеффри Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек. Известно, что среди его жертв были и 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

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Нина Ташевская
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