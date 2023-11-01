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02:15, 1 ноября 2023Мир

Стало известно о штурме Газы армией Израиля с пяти направлений

Al Arabiya: ЦАХАЛ штурмует сектор Газа с пяти направлений

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, ожесточенные столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками ведутся на севере Газы. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом отмечается, что действия сухопутных сил ЦАХАЛ ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории. Информации о потере с обеих сторон пока не поступало.

Ранее палестинское движение ХАМАС опровергло освобождение ЦАХАЛ израильской военнослужащей, находящейся в заложниках. Об этом сообщил представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения, Абу Обейда.

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      Екатерина Подвигина
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