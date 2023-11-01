Стало известно о разочаровании Зеленского из-за Запада

NYT: Зеленский разочарован недооценкой Западом Вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован недооценкой Западом Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Зеленский выразил разочарование по поводу того, что он назвал нереалистичными ожиданиями», — утверждает издание. Отмечается, что у него есть опасения по поводу того, что медленный прогресс украинских войск в противостоянии с укрепившимися российскими силами может отбить у западных партнеров желание предоставлять Киеву военную поддержку.

Зеленский убежден, что современное мировое сообщество «быстро привыкает к успеху», а «достижения» ВСУ «воспринимаются как должное».

Ранее обозреватель Time Саймон Шустер написал, что украинский лидер разозлился из-за снижения интереса Запада к стране после визита в США. Журналист поговорил с ним после визита в Вашингтон 21 сентября.