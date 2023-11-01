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10:09, 1 ноября 2023Россия

Стало известно о резком росте заболеваемости гриппом среди российских учителей

Mash: резкий рост заболеваемости гриппом среди учителей выявили в 9 регионах РФ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учителей и школьников выявили как минимум в девяти регионах Российской Федерации. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, эпидемиологи допустили, что ситуация еще может ухудшиться в ноябре-декабре. Как утверждает Mash, число заболевающих возросло на минувшей неделе.

К примеру, в Карелии число подхвативших инфекцию достигло 4847, 4771 из них с ОРВИ, 76 — с коронавирусом. В связи с этим на карантин в республике отправили сразу шесть школ.

В Рязани норовирус диагностировали у 91 ученика школы №1. В городе также закрыли три учебных заведения из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции. В региональном управлении Роспотребнадзора объявили, что, пока дети и преподаватели лечатся, везде проводится дезинфекция.

Кроме того, на карантин ушли детские сады и школы в Забайкальском крае, Республике Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях. Везде болеют гриппом, ОРВИ, COVID-19 и пневмонией.

В сентябре сообщалось, что в Саратовской области из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ и один детсад.

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      Анна Щербакова
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