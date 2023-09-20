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01:25, 20 сентября 2023Россия

В российском регионе закрыли 17 школ на карантин

В Саратовской области 17 школ и один детский сад закрыли на карантин из-за ОРВИ

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

В Саратовской области из-за распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на карантин закрыли 17 школ и один детский сад. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона, пишет ТАСС.

Помимо этого частично закрыты четыре группы в трех детских садах, а также 344 класса в 83 школах. В общей сложности в Саратовской области свыше 650 школ.

В ведомстве добавили, что за неделю в регионе зарегистрировано более 11 тысяч случаев ОРВИ.

Ранее стоматолог-ортопед и основательница клиники «Астевита» Евгения Бойцова предупредила, что острые респираторные вирусные инфекции могут стать причиной развития таких заболеваний полости рта, как герпес, кандидоз и гингивит. По словам эксперта, они проявляются в виде покраснения во рту, зуда, также заметен белый налет или отек слизистых. Еще одним симптомом ОРВИ, по словам стоматолога, являются пузырьки на слизистой и красной кайме губ, возникающие из-за развития вируса герпеса на фоне снижения иммунитета.

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    Марина Совина
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