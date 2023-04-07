Россиянам рассказали о необычных последствиях ОРВИ

Стоматолог Евгения Бойцова: простуды могут спровоцировать заболевания полости рта

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут стать причиной развития таких заболеваний полости рта, как герпес, кандидоз и гингивит. О необычных последствиях простуды рассказала стоматолог-ортопед и основательница клиники «Астевита» Евгения Бойцова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка отметила, что прием антибиотиков при гриппе и простуде нарушает микрофлору полости рта, что может спровоцировать аллергические реакции, кандидоз и грибковые инфекции. По словам Бойцовой, они проявляются в виде покраснения во рту, зуда, также заметен белый налет или отек слизистых. Еще одним симптомом ОРВИ, по словам стоматолога, являются пузырьки на слизистой и красной кайме губ, возникающие из-за развития вируса герпеса на фоне снижения иммунитета.

Бойцова добавила, что некоторые вирусы, попадая в организм через дыхательные пути, вызывают воспаление десен. Сначала они кровоточат, объяснила врач, а затем развивается гингивит, при котором десны отекают, краснеют и становятся более рыхлыми. В дальнейшем гингивит может развиться в более серьезное заболевание — пародонтит. Бойцова посоветовала россиянам постоянно следить за гигиеной рта, чтобы минимизировать последствия ОРВИ для зубов и десен. По ее словам, кариес и зубной налет способствуют более интенсивным проявлениям симптомов.

Ранее британский врач Майкл Мозли рассказал, что ежедневная гигиена рта способна защитить от деменции. По словам Мозли, если не чистить зубы, бактерии из ротовой полости могут спровоцировать старческое слабоумие.

