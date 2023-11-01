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19:22, 1 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об уменьшении числа попыток ВСУ прорвать оборону у Соледара

РИА Новости: ВСУ уменьшили число попыток прорвать оборону у Соледара

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уменьшили число попыток прорвать оборону российских войск у Соледара. Об этом заявил разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Крест, пишет РИА Новости.

«Первое время постоянно лезли, сейчас почти не пытаются. Так, бывает, редко — прощупывают, один-два. Замечаем — открываем огонь. Все, потом опять никто не лезет», — сказал военный.

Он добавил, что летом украинские военные пытались прорвать оборону почти ежедневно. Командир батальона с позывным Воля предположил, что сокращение количества атак ВСУ связано с большими потерями на артемовском направлении.

Ранее российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех украинских штурмовых бригад на донецком направлении. Как сообщалось, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.

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      Кристина Есикова
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