Стало известно об уменьшении числа попыток ВСУ прорвать оборону у Соледара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уменьшили число попыток прорвать оборону российских войск у Соледара. Об этом заявил разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Крест, пишет РИА Новости.
«Первое время постоянно лезли, сейчас почти не пытаются. Так, бывает, редко — прощупывают, один-два. Замечаем — открываем огонь. Все, потом опять никто не лезет», — сказал военный.
Он добавил, что летом украинские военные пытались прорвать оборону почти ежедневно. Командир батальона с позывным Воля предположил, что сокращение количества атак ВСУ связано с большими потерями на артемовском направлении.
Ранее российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех украинских штурмовых бригад на донецком направлении. Как сообщалось, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.